Умер сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

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Сын экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полномочного представителя президента РФ в ДФО Виктора Ишаева скончался в Хабаровске. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, причиной смерти мужчины стал инфаркт.

— Умер в отеле, — цитирует издание источник.

По данным регионального СУ СК, по факту смерти мужчины в отеле проводится проверка, при этом в ведомстве не уточнили его личность. Назначена экспертиза, которая должна установить точную причину его гибели.

Сын Виктора Ишаева Дмитрий 1972 года рождения. В разные годы он занимал должность советника в Роснефти, а также являлся совладельцем ряда компаний, занимался оптовой продажей нефтепродуктов, металла и строительных материалов.

17 февраля этого года суд в столице приговорил к условному сроку и крупному штрафу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева за растрату.

В период с 2014 по 2019 год Ишаев, пользуясь служебным положением, совершил растрату денежных средств ПАО «НК «Роснефть» на сумму более 7,5 миллиона рублей. Для этих целей он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией.