Ученые выяснили, что сделало «омикрон»-штамм «более человечным»

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Одна из мутаций «омикрон»-штамма коронавируса могла появиться после того, как вирус присоединил фрагмент генетического материала от другого вируса, вызывающего простуду. Таким выводом поделились специалисты из компании nference.

Согласно информации экспертов, данная генетическая последовательность не наблюдалась у более ранних мутаций SARS-CoV-2, но ее можно увидеть в геноме человека, а также в других вирусах, в том числе респираторных.

— Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более «человечным», что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, — отмечает руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Ученый отметил, что данная мутация позволяет вирусу легче попадать из одного организма в другой. При этом течение самой болезни будет проходить в легкой или бессимптомной форме.

Более ранние исследования свидетельствовали, что клетки легких и ЖКТ могут в одно время содержать как SARS-CoV-2, так и вирус простуды. Впоследствии это могло стать основой для вирусной рекомбинации.

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До этого врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, что модернизация российских вакцин от коронавируса для эффективного противодействия штамму «омикрон» может занять несколько месяцев.

Штамм «омикрон» был впервые выявлен 9 ноября в Ботсване, а спустя несколько дней и в Южно-Африканской Республике. Новый вариант коронавируса характеризуется большим количеством мутаций, однако пока рано говорить о его большей заразности и летальности. Ученые со всего мира ведут его изучение. Тем не менее ряд стран уже закрыли свои границы для иностранцев, чтобы предотвратить очередное распространение инфекции.