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Капитальный ремонт проходит в поликлиниках в Бибиреве и Отрадном

Виктория Храменкова

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Капитальный ремонт проходит в поликлиниках в Бибиреве и Отрадном
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В районах Бибирево и Отрадное, которые находятся на северо-востоке столицы, проходит капитальный ремонт в двух городских поликлиниках. В медицинских учреждениях будут заменены все инженерные системы, лифты, окна, двери и будут обустроены новые системы вентиляции и кондиционирования.

Ремонт проходит в зданиях детской и взрослой поликлиник по адресам: улица Хачатуряна, дом 3 и улица Корнейчука, дом 28. Общая площадь зданий составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Отмечается, что работы проводятся в рамках реализации нового московского стандарта.

В обоих зданиях появятся обновленные кабинеты со специальными зонами для рентгеновских аппаратов, а в филиале № 4 диагностического центра № 5 — для рентген-аппарата типа U-дуга, которая используется в многопрофильных исследованиях для самой точной и полной диагностики, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Капитальный ремонт поликлиник — это комплексный процесс, который охватывает все элементы здания. В ходе работ проводится весь спектр строительно-монтажных работ, начиная от укрепления элементов конструкций и заканчивая ремонтом кровли. Наряду с отделочными работами создается безбарьерная среда для передвижения маломобильных граждан, — сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

Также известно, что большое внимание уделяется подбору качественных материалов и современному дизайну. Новый облик получат не только ремонтируемые здания, но и прилегающие к ним территории.

Кроме этого, на улице Корнейчука обустроят дневной стационар общей площадью более 73 квадратных метров на четыре палаты и восемь койко-мест.

— Реализация программы капитального ремонта по новому стандарту позволяет перевести объекты первичного звена здравоохранения на качественно новый уровень, — подчеркнул заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

Работы в рамках масштабной программы капитального ремонта поликлиник уже завершены в 30 зданиях, а всего в программу вошло около 200 объектов.

В обновленных поликлиниках были оборудованы комфортные зоны ожидания с телевизорами и кулерами с питьевой водой, а для детей созданы игровые зоны. В кабинетах врачей установлена удобная мебель и современное цифровое оборудование. Также в медучреждениях появились комнаты, где сотрудники могут отдохнуть и поесть.

Так, например, в СВАО уже отремонтировали три медучреждения в Алтуфьевском, Останкинском районах и в Лианозове. Это филиал № 2 детской поликлиники № 125 на улице Новгородской, а также две взрослые поликлиники: филиал № 1 диагностического центра № 5 на улице Инженерной и филиал № 3 городской поликлиники № 12 на улице Бочкова.

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