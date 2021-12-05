Вирусолог Чумаков назвал условия для введения локдауна

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Перегруженность медицины и тяжелое течение нового штамма коронавируса «омикрон» могут стать причинами продления нерабочих дней в январе после новогодних каникул. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он отметил, что про сам «омикрон» сейчас известно мало информации, но если окажется, что он вызывает тяжелую форму заболевания, то локдаун вполне возможен.

— Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут, — сказал вирусолог агентству URA.RU.

В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась после нерабочих дней.

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Недавно врач и телеведущая Елена Малышева высказала свою точку зрения по поводу введения локдауна и самоизоляции как меры профилактики от коронавирусной инфекции. Она рассказала, что риск заражения одного ребенка от другого составляет 0,3 процента, риск взрослого заразиться от ребенка — 1,5 процента, а основные переносчики этой инфекции — взрослые люди, у которых риск заражения был 4,5 процента, а сейчас он вырос почти в два раза.