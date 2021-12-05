Морозы придут в некоторые регионы России уже в ближайшие дни

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В ближайшие дни в некоторые регионы России придут суровые морозы. Отмечается, что в части субъектов страны прогнозируется минус 20-29 градусов. Об этом в воскресенье, 5 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Существенное похолодание придет к жителям Вологодской области, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Ярославской областей, а также Карелии и Пермского края. В регионах Уральского федерального округа резко похолодает на 15 градусов.

— Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные — на 8-10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет 17-22 градуса ниже нуля, в Вологодской области — до минус 29 градусов, в Ленинградской области — до минус 14-19 градусов, в ночь на понедельник — даже до минус 22 градусов, — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

Кроме этого, он отметил, что в Ивановской и Ярославской областях в ближайшие дни столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 15-20 градусов. В Кировской области и Пермском крае температура в понедельник опустится до 25-28 градусов ниже нуля.

Вечером в пятницу, 3 декабря, коммунальные службы города приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Сообщалось также, что в Москве к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега должен был составить до двух сантиметров.