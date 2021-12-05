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США выявили способ, который поможет избежать трагического насилия на Украине

Виктория Храменкова

Политика
США выявили способ, который поможет избежать трагического насилия на Украине
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан.

Он считает, что сейчас в Вашингтоне происходят «дестабилизирующие действия» внутри страны, а также «необычное усиление» российских войск на ее границе.

— США надеются, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: нормандский формат и трехстороннюю контактную группу, — сказал Салливан в беседе с РБК.

Кроме этого, дипломат отметил, что президент США Джо Байден поручил ему строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Учитывая то, что на сегодняшний день между странами имеются серьезные разногласия.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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