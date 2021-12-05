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«Это уже такая серьезная зима»: синоптик спрогнозировал столице похолодание

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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«Это уже такая серьезная зима»: синоптик спрогнозировал столице похолодание
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С пятницы, 10 декабря, в столице ожидается похолодание. В этот день прогнозируется понижение температуры до десяти градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что выпавший снег уже не растает до предстоящей весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от пяти до десяти сантиметров

— Ночью и днем в ближайшие дни температура ниже нуля градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус одного до плюс одного градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем — минус семь-десять градусов. Это уже такая серьезная зима, — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в некоторые регионы России придут суровые морозы. Отмечается, что в части субъектов страны прогнозируется минус 20-29 градусов.

Вечером в пятницу, 3 декабря, коммунальные службы города приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Сообщалось также, что в Москве к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега должен был составить до двух сантиметров.

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