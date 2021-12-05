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Синоптики рассказали москвичам о погоде 5 декабря

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о погоде 5 декабря

В воскресенье, 5 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода. Отмечается, что местами возможен небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет держаться на отметке от минус трех до минус одного градуса. Ночью ожидается до минус семи.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от одного до шести градусов мороза. Ночью похолодает и будет минус десять градусов.

Также в этот день синоптики прогнозируют ветер южного направления со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

5 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что с пятницы, 10 декабря, в столице ожидается похолодание. В этот день прогнозируется понижение температуры до десяти градусов мороза. Он отметил, что выпавший снег уже не растает до предстоящей весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от пяти до десяти сантиметров.

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