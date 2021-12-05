«Американские картинки»: Захарова оценила «план вторжения» на Украину от немецкой газеты

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что при составлении «схемы нападения России на Украину» немецкой газеты Bild использовались «американские картинки» из публикации Washington Post. Об этом рассказала 4 декабря в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, опубликованный немецкой газетой план представляет из себя «пропаганду, замешанную на идеологии», которая уничтожает здравый смысл.

В первую очередь представитель МИД обратила внимание на обозначение города Львов на карте, там он бы обозначен как «Лемберг». Захарова утверждает, что современное название города по-немецки будет «Lwiw», в то время как «Лемберг» — топоним 1942 года.

— А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты? — написала Захарова.

Недостоверно, по словам Захаровой, на карте был обозначен и город Днепропетровск. В публикации газеты он был подписан как «Днiпро», хотя был переименован еще пять лет назад при «декоммунизации».

Также Захарова считает, что при составлении самой схемы «вторжения» авторы публикации «вдохновлялись» опубликованный ранее Washington Post схожей картой.

— Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили, — отметила представитель МИД.

Она разобрала все три фазы «вторжения», указанные на карте, и отметила, что подобное может дорого обойтись изданию. Особенно, подчеркнула Захарова, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемитизма в рядах немецких журналистов».

— Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, — подытожила Захарова.

Схема военного вторжения России на Украину была опубликована немецкой газетой Bild в субботу, 4 декабря. Источники изданию отмечают, что вторжение готовится в начале 2022 года. Из статьи следует, что существует два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов.