Немецкая газета опубликовала схему военного вторжения России на Украину

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Схема военного вторжения России на Украину была опубликована немецкой газетой Bild в субботу, 4 декабря. Источники изданию отмечают, что вторжение готовится в начале 2022 года.

Из статьи следует, что существует два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. Источники газеты в НАТО и украинской разведке считают, что наступление произойдет в конце января — начале февраля.

В первом сценарии речь идет об одновременной атаке с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

If this 🇷🇺 invasion of 🇺🇦 happens it will be a major European war with very profound consequences. It is unlikely to be confined to the territory of 🇺🇦. pic.twitter.com/BDD8eWzVw3 — Carl Bildt (@carlbildt) December 4, 2021

Второй сценарий имеет три фазы: нападение на юг Украины, нападение на северо-восток Украины, а затем наступление на Киев с севера.

Как пишет газета, Россия рассчитывает занять около двух третей территории Украины.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.