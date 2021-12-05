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Российские власти инициируют протест из-за инцидента с самолетом НАТО над Черным морем

Евгений Белоусов

В мире
Российские власти инициируют протест из-за инцидента с самолетом НАТО над Черным морем
Фото: moscow-live

Российские авиационные власти намерены подать протест в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за воздушного судна НАТО. Об этом 4 декабря сообщили в Росавиации.

Протест будет передан авиавластями по дипломатическим каналам. В Росавиации подчеркнули, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности гражданских воздушных судов в районе Черного моря.

Кроме того, там подтвердили, что российский пассажирский лайнер пересекся с военным самолетом-разведчиком. Представитель ведомства подчеркнул, что экипаж военного борта на неоднократные запросы диспетчеров не отвечал.

— Утром 3 декабря в 09:53 над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения, — передает слова представителя Росавиации РИА Новости.

До этого инцидент подтвердили в пресс-службе компании «Аэрофлот». До данным перевозчика, на борту воздушного судна находились 142 пассажира. Экипаж сменил эшелоны по команде диспетчеров и в момент расхождения наблюдал другой воздушный борт визуально.

3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения двух американских самолетов-разведчиков над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. По данным ведомства, воздушные цели, приближающиеся к государственной границе, были замечены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

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