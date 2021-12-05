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Кабмин продлил до конца 2022 года временные правила работы вахтовиков

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кабмин продлил до конца 2022 года временные правила работы вахтовиков
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин продлил временные правила работы, которые были введены для вахтовиков в апреле 2020 года из-за коронавируса, до конца 2022 года. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.

— Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление было подписано Мишустиным 2 декабря, оно вносит изменения постановление от 28 апреля 2020 года.

Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Отмечается, что проведенное в изоляции время оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

Кроме того, при письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев. Это становится возможным, только если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий.

— При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними — не менее 12 часов, — говорится в сообщении.

До этого, 2 декабря, Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство Российской Федерации направит более 100 миллиардов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья.

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