Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Бред, галлюцинации»: с какими психическими расстройствами сталкиваются больные коронавирусом

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Бред, галлюцинации»: с какими психическими расстройствами сталкиваются больные коронавирусом
Фото: pixabay.com

При коронавирусной инфекции больные могут сталкиваться со спутанностью сознания, бредом и галлюцинациями. Но такие психические состояния обратимы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

По ее словам, острые психотические состояния при коронавирусной инфекции обратимы, проходят в течение нескольких часов — нескольких суток. Подобные переживания действительно могут напугать и оставить неприятные воспоминания.

— Сегодня ученые считают, что спутанность сознания, бредовые и галлюцинаторные переживания — следствие интоксикации. Такие реакции на инфекцию встречались всегда, — рассказала врач.

В быту много лет известно выражение «ходит как чумной». Мисевич посоветовала сообщать о таких состояниях лечащему врачу. Несколько таблеток (при инфекции используют таблетки с самой хорошей переносимостью) помогут прекратить обманы восприятия.

— Диагнозы хронического психического расстройства (шизофрения, органическое поражение головного мозга) ставит не один врач, а врачебная комиссия. Перед этим человеку помогают справиться с психозом, восстановиться, затем проводят психологическое обследование памяти, внимания, особенностей мышления, ЭЭГ. И только спустя время в карте появляется диагноз, — поделилась доктор.

Информацию о том, что человек страдает психическим расстройством, родственники могут получить только с согласия пациента. А посторонние люди — по письменному запросу суда или органов следствия, в случае если в состоянии психоза человек совершил правонарушение.

Читайте также:
Коронавирус шизофрения эксперты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте