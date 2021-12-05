«Бред, галлюцинации»: с какими психическими расстройствами сталкиваются больные коронавирусом

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При коронавирусной инфекции больные могут сталкиваться со спутанностью сознания, бредом и галлюцинациями. Но такие психические состояния обратимы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

По ее словам, острые психотические состояния при коронавирусной инфекции обратимы, проходят в течение нескольких часов — нескольких суток. Подобные переживания действительно могут напугать и оставить неприятные воспоминания.

— Сегодня ученые считают, что спутанность сознания, бредовые и галлюцинаторные переживания — следствие интоксикации. Такие реакции на инфекцию встречались всегда, — рассказала врач.

В быту много лет известно выражение «ходит как чумной». Мисевич посоветовала сообщать о таких состояниях лечащему врачу. Несколько таблеток (при инфекции используют таблетки с самой хорошей переносимостью) помогут прекратить обманы восприятия.

— Диагнозы хронического психического расстройства (шизофрения, органическое поражение головного мозга) ставит не один врач, а врачебная комиссия. Перед этим человеку помогают справиться с психозом, восстановиться, затем проводят психологическое обследование памяти, внимания, особенностей мышления, ЭЭГ. И только спустя время в карте появляется диагноз, — поделилась доктор.

Информацию о том, что человек страдает психическим расстройством, родственники могут получить только с согласия пациента. А посторонние люди — по письменному запросу суда или органов следствия, в случае если в состоянии психоза человек совершил правонарушение.