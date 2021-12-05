Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

С начала года волонтеры посвятили помощи Москве около 128 тысяч часов

Евгений Белоусов

Город
С начала года волонтеры посвятили помощи Москве около 128 тысяч часов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

При поддержке волонтеров проходят все крупнейшие мероприятия Москвы. С начала года волонтеры посвятили помощи городу около 128 тысяч часов. Об этом 5 декабря, в Международный день волонтера, рассказал официальный сайт мэра Москвы.

Неравнодушные люди помогают детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, животным и просто любому, кому нужна поддержка.

Отмечается, что волонтерской деятельностью часто начинают заниматься со школы. Взамен город дает юным волонтерам новые знакомства, уникальный опыт и карьерные перспективы. Кроме того, большинство московских школьников поддерживает волонтерство как идею, а часть юных москвичей планирует продолжать развиваться дальше именно в сфере волонтерства.

— Современным школьникам не просто интересно — у них есть запрос на участие в волонтерской деятельности. Например, на акцию «Помощники вакцинации» я пригласил своих друзей, и согласились почти все. Если дальше продолжать популяризацию, то скоро молодежные отряды станут многочисленнее, — рассказал 14-летний волонтер Степан Болотских.

Кроме того, несмотря на множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться волонтерам, юные добровольцы не жалуются на выгорание. По их словам, они не устают от своего дела.

Подробнее с работой юных волонтеров Москвы и их историями можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 30 ноября, сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что доступность центров добровольчества в Москве сделало волонтерство еще более востребованной деятельностью. Она отметила, что за последние два года власти города увидели потенциал в добровольческом движении.

Читайте также:
подростки Волонтеры Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте