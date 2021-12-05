С начала года волонтеры посвятили помощи Москве около 128 тысяч часов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

При поддержке волонтеров проходят все крупнейшие мероприятия Москвы. С начала года волонтеры посвятили помощи городу около 128 тысяч часов. Об этом 5 декабря, в Международный день волонтера, рассказал официальный сайт мэра Москвы.

Неравнодушные люди помогают детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, животным и просто любому, кому нужна поддержка.

Отмечается, что волонтерской деятельностью часто начинают заниматься со школы. Взамен город дает юным волонтерам новые знакомства, уникальный опыт и карьерные перспективы. Кроме того, большинство московских школьников поддерживает волонтерство как идею, а часть юных москвичей планирует продолжать развиваться дальше именно в сфере волонтерства.

— Современным школьникам не просто интересно — у них есть запрос на участие в волонтерской деятельности. Например, на акцию «Помощники вакцинации» я пригласил своих друзей, и согласились почти все. Если дальше продолжать популяризацию, то скоро молодежные отряды станут многочисленнее, — рассказал 14-летний волонтер Степан Болотских.

Кроме того, несмотря на множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться волонтерам, юные добровольцы не жалуются на выгорание. По их словам, они не устают от своего дела.

Подробнее с работой юных волонтеров Москвы и их историями можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 30 ноября, сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко рассказала, что доступность центров добровольчества в Москве сделало волонтерство еще более востребованной деятельностью. Она отметила, что за последние два года власти города увидели потенциал в добровольческом движении.