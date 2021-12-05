В России выявили 32 602 случая коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 32 602 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 7 процентов заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3301 случай заболевания.

За сутки в РФ от коронавируса скончались 1206 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 30 593 пациента, подытожили в оперштабе.

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В российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность, всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.

С аналогичным мнением в пятницу, 3 декабря, выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад. Число пациентов, которые находятся под присмотром врачей, в скором времени достигнет 900 тысяч.