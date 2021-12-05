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Федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений появится в России

Евгений Белоусов

Общество
Федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений появится в России
Фото: Правительство РФ

В России будет создана федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений. Соответствующее положение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры. Она станет частью масштабного проекта «Санитарный щит», который должен сохранить здоровье граждан и защитить людей от возможных эпидемий.

Формированием и ведением системы будет заниматься Роспотребнадзор. Система будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозировать ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативно информировать о возникающих угрозах.

— Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого Мишустин продлил временные правила работы, которые были введены для вахтовиков в апреле 2020 года из-за коронавируса, до конца 2022 года. Соответствующее постановление было подписано Мишустиным 2 декабря, оно вносит изменения в постановление от 28 апреля 2020 года.

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