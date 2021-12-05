Польские пограничники задержали российский сухогруз в Балтийском море

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Польские пограничники задержали российский сухогруз «Руслана» в Гданьском заливе Балтийского моря. Об этом 4 декабря сообщил специализированный польский сайт «Морской портал».

По информации на сайте, инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около 04:00 (06:00 мск). Экипаж «Русланы» не отвечал на вызовы пограничных служб. Тогда к сухогрузу отправились спасатели и пограничники. В километре от пляжа судно совершило разворот на 180 градусов, чтобы избежать выхода на мель, говорится на сайте.

Отмечается, что капитан и двое офицеров на корабле были в нетрезвом состоянии. В данный момент, по утверждению польских СМИ, сухогруз задержан, начато разбирательство с участием, в частности, Морского управления в Гдыне.

До этого стало известно, что российские авиационные власти намерены подать протест в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за воздушного судна НАТО. Протест будет передан авиавластями по дипломатическим каналам. В Росавиации подчеркнули, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности гражданских воздушных судов в районе Черного моря.