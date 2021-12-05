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Синоптик: Балканский циклон принесет до 20 процентов месячных осадков в Москву 7 декабря

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптик: Балканский циклон принесет до 20 процентов месячных осадков в Москву 7 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аномальное количество осадков ожидается в Москве во вторник, 7 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столичные регион будет атакован балканским циклоном, который принесет аномальное количество осадков – до 7-12 миллиметров, что составляет до 20 процентов месячной нормы. Синоптик также отметил, что погода при этом потеплеет, температура поднимется у нулю градусов.

— В результате, с опережением климатического графика на 2 недели, сугробы в Москве вырастут до 12-17 сантиметров, — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, Тишковец пообещал довольно теплые декабрь и ферваль, а вот январь может оказаться достаточно морозным.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы рассказала «Вечерней Москве», что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. Температурные показатели будут соответствовать климатической норме начала декабря. В то же время эксперт отметила, что погодные условия в столице достаточно умеренные и о приходе устойчивой и холодной зимы пока говорить рано.

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