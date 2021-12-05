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Привитые «Спутником V» смогут приехать в Саудовскую Аравию с 1 января

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Привитые «Спутником V» смогут приехать в Саудовскую Аравию с 1 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд привитым от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе РФПИ в воскресенье, 5 декабря.

— Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные «Спутником V» лица. При въезде вакцинированные «Спутником V» лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест, — говорится в сообщении.

Въезд позволит верующим совершать паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, уточнили в фонде. Решение властей страны сыграет важную роль для увеличения потоков туристов и развития деловых связей с Россией, отмечается на сайте РФПИ.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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