Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

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Первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Спортсменкам удалось преодолеть дистанцию за 41 минуту 19 секунд. Команда состояла из Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой.

Второе место досталось Швеции, тройку замкнула команда Норвегии. Вторая сборная России заняла восьмое место, в ее составе бежали Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

26 ноября председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Александр Терентьев представляет собой новое поколение, от которого соперники не ждали победы.

Терентьев стал первым в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Свищев предположил, что спортсмен благодаря этой победе отобрался на Олимпийские игры в Пекине.

В тот же день сообщалось, что российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли выйти в финал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке. Непряева пришла к финишу третьей в первом забеге, а Ступак стала пятой во втором забеге.