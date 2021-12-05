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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до 7 декабря

Иван Юминов

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до 7 декабря
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда объявили в Московском регионе до вторника, 7 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

— Погода потенциально опасна: гололедица. Период предупреждения в Москве и Московской области до 12:00 7 декабря, — отмечается на сайте Гидрометцентра.

5 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что балканский циклон «атакует» Московский регион во вторник, 7 декабря, а погода на следующей неделе будет переменчивой. Умеренно холодная погода на следующей неделе будет чередоваться с периодами тепла под «соусом» снегопадов и гололеда, добавил он.

Температура воздуха в Москве составит от пяти до семи градусов холода, а в области — от четырех до девяти. Сугробы в городе вырастут до 12–17 сантиметров с опережением графика на две недели.

Гололед образуется в ночь на среду, 8 декабря, из-за смены оттепели на снегопад и понижения температуры, предупредил метеоролог. Снег, по его словам, продолжится и в четверг, 9 декабря, а также пятницу, 10 декабря.

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