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Путин объявил врача Бережанского победителем в категории «Волонтер года»

Иван Юминов

Общество
Путин объявил врача Бережанского победителем в категории «Волонтер года»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии #МыВместе объявил врача-педиатра Павла Бережанского победителем в номинации «Волонтер года». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 5 декабря.

— Врач-педиатр, он создал целую службу консультирования и поддержки родителей. Павел Вячеславович, искренне вас поздравляю, — сказал глава государства.

Лидер также вручил медали еще трем победителям премии — волонтерам-медикам Ольге Золотухиной и Владимиру Никольскому, а также главе волонтерского штаба акции в Кировской области Екатерине Садаковой. Путин поблагодарил всех волонтеров и поздравил их с праздником, отмечается на сайте Кремля.

5 декабря Путин также пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров. Празднование Дня волонтера в стране, как уточнил он, является свидетельством, что их работа высоко оценивается людьми. России, по словам президента, необходимы неравнодушные люди, которые приходят на помощь другим по зову сердца.

Добровольцы взяли большую нагрузку и ответственность в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул лидер. Им удалось вложить душевное тепло в преодоление общей беды, рискуя своим здоровьем и жизнью, уверен он.

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