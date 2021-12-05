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«По пути убеждения»: Путин высказался о вакцинации от COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
«По пути убеждения»: Путин высказался о вакцинации от COVID-19 в России
Фото: Администрация президента РФ

Власти при решении задач вакцинации от коронавируса стараются идти по пути убеждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря.

— Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения, — рассказал глава государства во время общения с руководителем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Нужный результат приносит борьба с предрассудками, связанными с вакцинацией, уточнил он. Важно идти по пути убеждения, чтобы у людей появилась внутренняя потребность привиться, приводит слова Путина сайт Кремля.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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