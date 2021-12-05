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«Часто шучу в подобной манере»: стало известно о проверке рэперов на экстремизм

Виктория Храменкова

Общество
«Часто шучу в подобной манере»: стало известно о проверке рэперов на экстремизм
Фото: Официальная страница Noize MC ВКонтакте

Просьба о проверке на экстремизм творчества музыкантов Noize MC и Oxxxymiron — является шуткой. Отмечается, что инициативной «группы патриотов» даже не существует. Об этом заявил автор данного обращения, москвич Дмитрий Якушев.

Ранее председатель СК Александр Быстрыкин поручил проверить творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC на реабилитацию нацизма и экстремизм.

— Никакой «группы патриотов» нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во «ВКонтакте» пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, — признается мужчина в беседе с ТАСС.

Также он отметил, что с письменным заявлением в правоохранительные органы он не обращался.

— Люди, которые меня знают давно, они в курсе, что я часто шучу в подобной манере. Не ожидал, что моя шутка в соцсетях вызовет такую реакцию, — сказал Якушев.

Кроме этого, москвич сообщил, что нормально относится к творчеству Noize MC и Oxxxymiron.

Вечером 5 декабря «Вечерняя Москва» писала, что председатель СК Александр Быстрыкин поручил проверить творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC на реабилитацию нацизма и экстремизм. По мнению инициаторов, исполнители в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Кроме того, они якобы пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность.

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