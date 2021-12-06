Названы опасные последствия низкого артериального давления

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Состояние, когда у человека наблюдается пониженное артериальное давление — является менее опасным, чем гипертония. Однако оно может нести угрозу в виде сердечного приступа. Об этом заявил врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер.

Врач опроверг утверждение, что низкое давление не может влиять на здоровье. Кроме этого, он подчеркнул, что гипотония не считается заболеванием, из-за чего нет точных данных о доле людей с пониженным давлением.

Медик составил небольшой список симптомов при гипотомии. В него он внес шум в ушах, слабость, головные боли, шаткую походку и аритмию. При их обнаружении человеку стоит немедленно обратиться к врачу, передает издание Focus.

— Гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, не занимающихся спортом. Кроме того, ее может вызвать и другой недуг, например, дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистыми болезни и нейрогенные расстройства, — добавил Швингер.

Он считает, что для молодых пациентов пониженное давление как правило не представляет угрозы. Для людей старшего возраста оно все же грозит рядом последствий.

В конце ноября зарубежный эксперт Миранда Слейд назвала продукт, который может снизить артериальное давление. По ее словам, гипертония «тихо» и медленно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям: инфаркту и инсульту. Так, чрезмерное употребление жирной и соленой пищи может стать причиной развития таких недугов. Однако правильный рацион питания поможет не допустить такого развития событий.