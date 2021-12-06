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Украине посоветовали страну, с которой нужно брать пример

Виктория Храменкова

Политика
Украине посоветовали страну, с которой нужно брать пример
Фото: president.gov.ua

Украину призывают брать пример с Финляндии в вопросе отношений с НАТО. Отмечается, что эта страна входит в Евросоюз, но не является членом альянса. С данным предложением выступил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

— Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО, — заявил Ишингер.

Он добавил, что Россия давно опасается, что США хотят сделать Украину членом НАТО. Это действие для Москвы станет «красной чертой». Однако сейчас нельзя сказать, что Киев никогда не возьмут в Североатлантический альянс, передает издание Handelsblatt слова дипломата.

Ишингер заключил, что не верит в якобы «предстоящее военное вторжение России на Украину». Он считает, что новое правительство Германии должно способствовать развитию диалога между ЕС и НАТО с одной стороны, а Москвой — с другой.

До этого стало известно, что российские авиационные власти намерены подать протест в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем из-за воздушного судна НАТО. Протест будет передан авиавластями по дипломатическим каналам. В Росавиации подчеркнули, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности гражданских воздушных судов в районе Черного моря.

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