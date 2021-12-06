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Киркоров рассказал о будущих кавалерах своей дочери

Виктория Храменкова

Общество
Киркоров рассказал о будущих кавалерах своей дочери
Фото: instagram/fkirkorov

Поп-король Филипп Киркоров поразил своих поклонников, сделав неожиданное заявление. Народный артист заявил, что намерен обеспечивать всех будущих женихов своей дочери Аллы-Виктории.

— Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать своей дочери, — сказал Киркоров в интервью ведущей рубрики шоу «Вечерний Ургант» Алле Михеевой.

Также певец подчеркнул, что будущий избранник его наследницы обязательно должен быть красив и мудр.

Однако до серьезных отношений Алле-Виктории еще очень далеко, пока что ей только десять лет. Но, как уверяет сам артист, он уже приглядел кавалера для своей дочери. Его имя он держит в секрете.

Дочь короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Алла-Виктория на днях отметила свой юбилей. Девочке исполнилось десять лет. В честь праздника Киркоров пригласил на мероприятие весь бомонд отечественного шоу-бизнеса.

Недавно «Вечерняя Москва» писала о том, что пользовали соцсетей заметили, что дочь Филиппа Киркорова на своем дне рождения была очень грустная и потерянная, несмотря на то что звездный папа устроил для девочки настоящее шоу. Причину грусти рассказала семейный психолог Татьяна Потемкина.

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