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ВОЗ сообщила, что в мире не зафиксировано ни одной смерти от штамма «омикрон»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ сообщила, что в мире не зафиксировано ни одной смерти от штамма «омикрон»
Фото: EPA

В мире не было зафиксировано летальных случаев в результате заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Данные были опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 6 декабря.

— Понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни, — отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Также он отметил, что за это время ученые получат ответы, которые необходимы всем.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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