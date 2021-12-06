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Составлен топ-10 самых пьющих стран

Виктория Сикерина

В мире
Составлен топ-10 самых пьющих стран
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Австралия стала самым пьющим государством в мире. В среднем граждане этой страны напиваются до беспамятства около 27 раз в год. Этот показатель в два раза опережает средний в мире уровень. Об этом рассказали социологи в исследовании Global Drug Survey.

Эксперты также пояснили значение слова «напиваться». По их мнению, это такое состояние алкогольного опьянения, при котором заметно для окружающих нарушается физическая и умственная активность, речь и способность держать себя.

Опрошенные в ходе исследования люди заявили, что 14,6 раза в год доводят себя до подобного состояния.

На втором месте расположилась Дания с показателем в 26,7 раза ежегодно, а на третьем — Финляндия с 23,8 раза.

Далее в рейтинге идут Соединенные Штаты (23), Великобритания (22,5), Канада (22), Ирландия (20), Франция (17,5), Швеция (16) и Нидерланды (15,7), говорится в исследовании.

Примечательно, что эксперты не внесли Россию в указанный список.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил, что среди потребителей среднего класса в России водка является самым непопулярным алкогольным напитком. По словам эксперта, данная социальная группа предпочитает элитный алкоголь.

Специалист добавил, что в период новогодних праздников спрос на спиртные напитки в России увеличивается в полтора-два раза. Благодаря этому ретейлеры не повышают цены на алкоголь, они «работают на объем».

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