Эксперты ВОЗ рассказали, как протекает коронавирус при новой мутации «омикрон»

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Человек переносит коронавирусную инфекцию в более легкой форме в случае заражения «омикрон»-штаммом. Такое мнение выразила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в понедельник, 6 декабря.

По ее словам, данная информация основана на первичных исследованиях. Из-за этого сложно на данный момент давать четкие прогнозы.

Эксперт отметила, что причиной такой реакции организма может быть ранняя стадия заболевания.

— Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц разовьется тяжелое заболевание, — заявила Ван Керкхове.

Однако представитель ВОЗ подчеркнула, что зараженных новой мутацией COVID-19 «омикрон» чаще других госпитализируют в медицинские учреждения. Такие пациенты в обязательном порядке проходят курс интенсивной терапии. При этом некоторые из них умирают.

Также в беседе с CBS специалист выразила надежду, что на фоне распространения агрессивного штамма рост смертности не произойдет.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.