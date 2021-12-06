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Умер музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров

Михаил Алимов

Общество
Умер музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров
Фото: Dmitry Front / Facebook

Российский музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров умер на 52-м году жизни. Об этом сообщили участники коллектива «Колибри» на официальной странице группы в Facebook.

— У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ, — говорится в посте группы в социальной сети.

По сообщению телеканала РЕН ТВ, музыкант умер из-за проблем с сердцем.

Олег Эмиров с 1999 года работал аранжировщиком на телеканале НТВ. Написал музыку для многих крупнейших проектов СМИ, среди которых «Намедни», «Программа максимум» и прочие. Работал с коллективами «Сплин» и «Колибри», принимал участие в записях альбомов «Резонанс. Часть 1», «Выше осени» и «Журнал живого».

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