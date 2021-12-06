Автоэксперт объяснил, как избежать аварии на заснеженной дороге

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Зимняя дорога несет несколько опасностей — это скользкое покрытие и плохая видимость. Об этом рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По словам специалиста, городские дороги должны регулярно очищаться от снега, чтобы движение по ним было безопасным.

Автоэксперт отметил, если дорога покрыта слоем снега или грязи, то колеса не могут иметь полноценное сцепление с поверхностью, что усложняет управление машиной. Поэтому стоит придерживаться ряда правил, передает Nation News.

Во-первых, необходимо строго соблюдать скоростной режим. Скорость должна быть такой, чтобы успеть затормозить до препятствия.

Перед поездкой стоит проверить длину тормозного пути автомобиля. Так водитель будет понимать, сколько времени потребуется для полной остановки.

Погодные условия уже на протяжении недели усложняют дорожную ситуацию в Петербурге. Из-за большого количества снега на дорогах, который не успевают чистить коммунальные службы, в городе происходят десятки аварий, передает ФАН.

До этого автоэксперт Никита Гудков объяснил, как избежать замерзания дизельного топлива.