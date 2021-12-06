Выставка «Москва: Проектирование будущего» откроется в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы представляет выставку «Москва: Проектирование будущего», которая позволит увидеть основные утопии градостроительных планов столицы и помечтать о ее будущем. Проект приурочен к 30-летию Москомархитектуры.

Город, его история, современная жизнь и возможные будущие перевоплощения станут главным предметом экспозиции. Здесь можно предположить, какой была бы Москва, если бы осуществился сталинский генплан. Наглядно историю генеральных планов можно будет представить с помощью мультимедийной инсталляции.

Раздел «Утопии» — это самые смелые идеи преобразования Москвы, зачастую имевшие с реальностью мало общего. Такими примерами можно назвать «Летающий город» Георгия Крутикова и автомобильный тоннель под Красной площадью.

В разделе экспозиции, посвященной творцам Москвы, можно познакомиться с людьми, которые создавали облик столицы.

Гости сами смогут создать свой идеальный город на сенсорных столах с интерактивными играми.

Кроме того, в рамках выставки демонстрируется цикл документальных короткометражных фильмов, снятых креативной студией «История будущего» Михаила Зыгаря. Они посвящены развитию дорожной, социальной и культурной инфраструктуре, паркам.

Выставка откроется 17 декабря, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.