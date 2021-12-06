Ученые предупредили о риске развития серьезной болезни у работающих ночью людей

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Специалисты американского Национального института сердца, легких и крови провели исследование и выяснили, что определенный режим питания повышает риск возникновения диабета второго типа у людей, которые трудятся в ночную смену.

В исследовании приняли участие 19 здоровых молодых людей мужского и женского пола. В ходе эксперимента они бодрствовали в ночное время и спали днем. Одна часть участников принимала пищу в дневное время, а вторая — ночью, передает «МИР 24».

Исследование их организмов показало повышенный средний уровень глюкозы у тех, кто ел в ночное время. Повышение уровня глюкозы может стать причиной возникновения диабета второго типа в будущем. У тех, кто принимал пищу днем, уровень глюкозы не повышался.

До этого врач Андрей Осипов рассказал, что коронавирус может привести к развитию сахарного диабета. Он пояснил, что вирус COVID-19 оказывает воздействие на клетки, в том числе и поджелудочной железы, вызывает их повреждение. Это может привести к возникновению диабета.

Источник: mir24.tv