Андрей Бочкарев: Деловой центр «Парк Хуамин» сдан в эксплуатацию

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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Многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» на северо-востоке столицы введен в эксплуатацию, сообщил в понедельник, 6 декабря, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, центр переменной этажности разместился на площади 100 тысяч квадратных метров. В его составе находится 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание. Кроме того, в зданиях установлено 28 лифтов, 4 эскалатора, три движущиеся пешеходные дорожки.

Также Бочкарев отметил, что на двух подземных уровнях центра могут расположиться 642 автомобиля. Рядом с центром в настоящее время сооружается традиционный китайский парк с инфраструктурой.

— В рамках этого проекта на территории Москвы воссоздали в миниатюре ландшафт парка китайского Императорского дворца. После открытия он будет доступен для всех желающих, — рассказал заместитель мэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что качеству строительных работ уделялось особое внимание. Он также рассказал, что в ходе проверок участникам строительства выдавались предписания об устранении нарушений, оформлялись протоколы об административном нарушении в области строительства с наложением штрафных санкций.

— Кроме того, комитет дополнительно проводил проверки по выполнению строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции, — отметил Войстратенко.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что с начала 2021 года в столице возвели 20 объектов административно-делового назначения. По его словам, с января по ноябрь в Москве ввели в эксплуатацию 20 объектов административно-делового назначения, чья площадь составила почти 670 тысяч квадратных метров.