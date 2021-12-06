Битва Санта-Клаусов прошла на одной из улиц Нью-Йорка. Видео

Фото: Pexels

На одной из улиц Нью-Йорка (США) одетые в костюмы Санта-Клауса мужчины устроили массовую драку. Видео, на котором запечатлена битва сказочных персонажей, было опубликовано в Сети.

Судя по кадрам, в драке приняли участие по меньшей мере восемь человек. Вероятно, они сражаются за территорию в одном из крупнейших городов США.

Видео: Telegram / 360tv

В ноябре автомобиль въехал в рождественскую процессию в городе Уокешо (штат Висконсин). В результате происшествия пострадали более двадцати человек, еще один человек погиб.

Инцидент произошел днем 21 ноября. Красный внедорожник протаранил участников рождественского парада, выступление которого транслировали американские телеканалы. Полицейским удалось задержать человека, «представляющего интерес для следствия».