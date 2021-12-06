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Журналист Василий Быков умер в Москве

Михаил Алимов

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Журналист Василий Быков умер в Москве
Фото: facebook.com/vasya.bykov.7

В Москве умер журналист Василий Быков. Он освещал гастрономическую жизнь города. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили друзья журналиста на его странице в Facebook.

«Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах»; «Вася, ты был невероятный кладезь легенд гастрономической жизни. Покойся с миром. Буду скучать по твоему острому глазу»; «Василий… покоиться — это не про тебя. Пусть тебе будет хорошо там, куда ты ушел», — написали в комментариях к публикации свои соболезнования пользователи Сети.

Как передает портал Zensovet, причиной смерти журналиста стал коронавирус.

Василий Быков освещал жизнь столичных ресторанов и пабов, работал главным редактором портала Royal Cheese.

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