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Бородинская панорама пригласила москвичей на День Героев Отечества

Ольга Маркова

Развлечения
Бородинская панорама пригласила москвичей на День Героев Отечества
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 38с1 Карта всех событий

Музей-панорама «Бородинская битва» 11 декабря приглашает горожан отметить День Героев Отечества.

Старт праздничным мероприятиям даст «Рекрутское депо» — детское занятие, на котором ребята узнают, как была устроена русская армия, как служилось русскому солдату в 1812 году, какое снаряжение имел пехотинец для военного похода.

Участники занятия попробуют свои силы в строевой подготовке и потренируют смекалку, отвечая на загадки. А стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино» поможет изучить военные термины.

Вниманию гостей музея будет представлена лекция «Боги войны 1812 года: трофейные орудия Наполеона», на которой их познакомят с историей коллекции орудий, захваченной русской армией в ходе Отечественной войны 1812 года. В Бородинской панораме хранится 69 трофейных орудий, которые являются частью архитектурного ансамбля музея.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте панорамы.

До 16 января в музее-панораме открыта выставка «Мир хочет знать, кто мы такие», приуроченная к 80-летию Битвы под Москвой. Здесь представлены графические портреты защитников Москвы, зарисовки боевых действий в полосе Калининского и Западного фронтов, жанровые военные сцены. О тяжелых днях 1941–1942 годов напоминают виды Красной площади и Арбата в период обороны столицы, пейзажи освобожденных после оккупации Калинина, Калуги и Волоколамска.

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