Суд признал законным взыскание 100 тысяч рублей с братьев Кокориных за драку с водителем

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Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании денежной компенсации с футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла за драку с водителем Виталием Соловчуком. Кокорину и его брату предстоит выплатить потерпевшему по 50 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения, — заключил собеседник «ВМ».

В июне Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации морального ущерба водителя Виталия Соловчука, которого избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Тогда с ответчиков суд постановил взыскать по 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Однако в своем иске водитель требовал по 250 тысяч рублей с каждого из фигурантов дела, а также хотел возместить расходы на лечение, сумма которых составила 42 360 рублей.

В свою очередь Александр и Кирилл Кокорины подали апелляционные жалобы на решение суда.

17 сентября 2019 года футболисты Кокорин и Мамаев были выпущены на условиях УДО из колонии в Белгородской области. Там они отбывали наказание за драки, которые устроили в столице осенью 2018 года. Тогда спортсменов осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».