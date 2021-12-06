Российские ученые нашли способ борьбы с легочной недостаточностью после COVID-19

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Бороться с легочной недостаточностью после коронавируса можно с помощью ингаляции газовой смесью на основе ксенона. К таким результатам в своем исследовании пришли ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) и Томского НИМЦ. Научная статья опубликована в журнале EXCLI Journal.

Из-за вируса у пациентов часто наблюдаются повреждения легких, что приводит к легочной недостаточности, которая требует поддержки кислородом и даже вентиляционной поддержки. Такая же ситуация сохраняется и во время реабилитации. Вместе с недостаточностью приходят и сопутствующие симптомы, среди которых депрессия, тревожность, расстройство сна и слабость.

— В соответствии с возможностью применения кратковременных ингаляций газовой смеси Хе/О2 для купирования острых и хронических стрессовых расстройств мы использовали данную технологию для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19, — сообщила заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ, профессор РАН Елена Удут.

После ингаляции у пациентов улучшилось самочувствие, вырос показатель кислорода в крови и снизились симптомы дыхательной недостаточности. Ксенон, использующийся в процедурах, воздействовал на легочный сурфактант, который препятствует спадению легких и делает их эластичными. После ингаляции поврежденный сурфактант начал восстанавливаться.

Благодаря этому, такие процедуры можно использовать для проведения лечения легочных повреждений при дыхательной недостаточности после коронавируса. Он лучше уже существующих методов, потому что они лишь облегчают доступ кислорода в организм, но не восстанавливают сурфактант и не способствуют увеличению объема дыхательной поверхности легких.

— Чтобы внедрить технологию в рекомендации по лечению COVID-19, необходимо провести доказательные экспериментальные и клинические исследования. Они сейчас проводятся на базе СибГМУ в рамках программы «Приоритет 2030» и Томского НИМЦ, — отметила специалист.

Ученые считают, что ксенон для реабилитации пациентов с COVID-19 можно уже на данном этапе.

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