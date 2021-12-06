Названы самые популярные музыканты 2021 года

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Артистами года по версии стримингового сервиса «Яндекс. Музыка» стали рэпер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери. Открытием года стала исполнительница песни «Стеклянная» GUMA, а прорывом года стали победители конкурса «Евровидение» — группа Maneskin. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

— По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, стал Моргенштерн, выпустивший двойной альбом Million Dollar: Happines и Business с участием Slava Marlow… Главным фрешменом — новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом — стала тиктокерша и исполнительница хита «Стеклянная» GUMA, — сообщили в пресс-службе РИА Новости.

После победы в престижном конкурсе популярность итальянских глэм-рокеров стремительно взлетела вверх. Как и позиция их треков в чартах. Песни Beggin, Zitti e buoni и I wanna be your slave несколько месяцев занимали высшие места в различных топах по прослушиваниям.

Трендом года назвали «утяжеление» музыки, характерное для многих исполнителей. Песни из двух альбомов в течение 10 часов после релиза заняли все верхние строчки в чартах. Это «Бордерлайн» от Земфиры и новый альбом рэпера Oxxxymiron под названием «Красота и уродство».

Самым прослушиваемым треком в 2021 году стал «Птичка» от рэп-дуэта HammAli & Navai.

До этого председатель СК Александр Быстрыкин поручил проверить творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC на реабилитацию нацизма и экстремизм. Такое решение принято после обращения в ведомство инициативной «группы патриотов», которая заявила, что исполнители в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Кроме того, они якобы пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность