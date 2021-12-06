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Эксперт рассказал, в каких МФЦ Подмосковья можно оформить загранпаспорт

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, в каких МФЦ Подмосковья можно оформить загранпаспорт
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С декабря этого года оформлять и выдавать биометрические загранпаспорта в Подмосковье будут сотрудники многофункциональных центров, а не МВД, как было ранее. Об этом рассказал директор Московского областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Иван Кулаков.

Он отметил, что данную услугу в МФЦ можно получить по предварительной записи. Она доступна в 43 центрах из 127, с их адресами можно ознакомиться на портале «Госуслуги».

Сроки получения загранпаспорта останутся прежними: не более месяца при подаче документов по месту жительства и не больше трех месяцев при подаче документов по месту пребывания заявителя, передает «Радио 1».

Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ необходимо оформить заявление. После этого гражданин получит персональный штрихкод, который затем сканирует в криптобиокабине. Человек должен будет предоставить биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев.

Все данные будут переданы в «Гознак» по зашифрованному каналу, что обеспечивает сохранность информации.

Отслеживать готовность паспорта можно привычными способами через каналы МФЦ.

До этого МВД опровергло слухи о запрете выдачи российских загранпаспортов за рубежом.

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