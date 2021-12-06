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Аргентина одобрила «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Аргентина одобрила «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Отечественную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» начали применять для ревакцинации в Аргентине. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

— Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции, — говорится на сайте РФПИ.

В ноябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что если пациент первый раз привьется «Спутником», а затем ревакцинируется препаратом от коронавируса «Спутник Лайт», то его уровень защиты будет составлять более 92 процентов.

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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные Центром «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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