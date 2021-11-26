Мурашко заявил об эффективности ревакцинации от COVID-19 «Спутником Лайт»

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Если пациент первый раз привьется «Спутником», а затем ревакцинируется препаратом от коронавируса «Спутник Лайт», то его уровень защиты будет составлять более 92 процентов. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных: комбинация вакцины «Спутник» и ревакцинация «Спутником Лайт» показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92 процентов, — цитирует министра РИА Новости.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

Регистрация вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» будет действительна до ноября 2026 года.

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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные Центром «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».