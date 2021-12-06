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Обновленный центр госуслуг «Мои документы» открылся в Алексеевском районе

Евгений Белоусов

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Обновленный центр госуслуг «Мои документы» открылся в Алексеевском районе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Бориса Галушкина, 19к3 Карта всех событий

Центр госуслуг «Мои документы» открылся после капитального ремонта в районе Алексеевский. В центре обновили отделку помещения, а также установили современную мебель.

Особое внимание при проведении ремонта уделили маломобильным группам граждан — центр усовершенствован для их более комфортного пребывания и передвижения.

В здании была модернизирована система вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Благодаря этому, в центре поддерживается благоприятный микроклимат. Также были отремонтированы фасад здания и кровля. Кроме этого, полностью обновили противопожарную систему.

Уточняется, что теперь в центре можно воспользоваться копировальным аппаратом, кабиной моментальной печати фото для документов, терминалами для оплаты платежей и бесплатным Wi-Fi. Кроме того, в офисе обустроена комната матери и ребенка. Также увеличилось количество мест самообслуживания в зоне электронных услуг, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 3 декабря, стало известно, что в столичных центрах госуслуг «Мои документы» начали работать 67 воспитанников психоневрологических интернатов (ПНИ) в рамках реализации проекта по трудоустройству горожан с ментальными особенностями. Уточняется, что такие сотрудники в основном занимаются консультацией заявителей в зоне онлайн-услуг, работой с архивными данными и формированием пакетов документов.

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