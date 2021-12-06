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Подведены итоги столичного бюджета за январь — октябрь 2021 года

Виктория Сикерина

Город
Подведены итоги столичного бюджета за январь — октябрь 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московский департамент финансов в понедельник, 6 декабря, подвел итоги исполнения городского бюджета за период с января по октябрь текущего года. За десять месяцев 2021 года доход столицы составил два триллиона 705,8 миллиарда рублей.

В ведомстве сообщили, что на такой показатель повлияли несколько факторов, среди которых экономический рост и успешные результаты городских производств и компаний.

— Объем доходов составил 95,5 процента от бюджетных назначений, утвержденных законом города «О бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, — отметили в департаменте.

При этом 88 процентов доходов Москвы, или два триллиона 380,6 миллиарда, пришлось на налоги. В ведомстве подчеркнули, что такой показатель на 26,5 процента выше, чем уровень аналогичного периода прошлого года.

— С начала года 83,5 процента всех налоговых доходов в городской бюджет обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций, — заявили в пресс-службе.

Также с января по октябрь 2021 года в бюджет города поступило 222,9 миллиарда рублей неналоговых доходов. Этот показатель также опередил уровень прошлого года.

Глава ведомства Елена Зяббарова уточнила, что за десять месяцев налоговые и неналоговые доходы бюджета Москвы увеличились на 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 22,2 процента — 2019 года.

Отмечается, что столица направила более 2,3 триллиона рублей на финансирование тринадцати государственных программ.

Также город профинансировал социальные, культурные, спортивные программы и проекты по здравоохранению на один триллион 298,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что объем промышленного производства в столице вырос на 28,1 процента в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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