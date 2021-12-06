Мясников оценил метод Гузеевой по восстановлению обоняния после COVID-19

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева идет правильным путем в вопросе восстановления обоняния после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Ведущая «Давай поженимся» на своей странице в Instagram рассказала, что тренирует обоняние с помощью духов, которые решила покупать в большом количестве. По ее словам, такая терапия дает свои результаты, некоторые запахи она начинает узнавать.

— Правильный метод, — считает Мясников. — Тренировка обоняния может помочь. Обычно оно возвращается через пару недель, иногда три месяца, а иногда и намного дольше.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в настоящее время лекарств для восстановления обоняния нет.

Врач-психиатр Артем Толоконин ранее назвал неожиданную причину отсутствия запахов после ковида. По его мнению, потеря чувства может быть связана с перенесенным стрессом задолго до болезни. В таком случае помочь избавиться от психоэмоциональной блокировки может только специалист, подчеркнул врач.