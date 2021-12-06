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Тотальный тест «Доступная среда» пройдет в онлайн-режиме в декабре

Евгений Белоусов

Общество
Тотальный тест «Доступная среда» пройдет в онлайн-режиме в декабре
Фото: pixabay.com/ru

С 3 по 10 декабря проходит ежегодная общероссийская онлайн-акция «Тотальный тест «Доступная среда», которая приурочена к Международному дню инвалидов.

Мероприятие направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью. Ее организатором выступает Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Уточняется, что по итогам Тотального теста будет сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды и уровню знаний представителей регионов по теме инклюзии.

До этого, 4 декабря, заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки людей с инвалидностью в Москве. По ее словам, еще примерно 60 тысячам москвичей власти города выделили компенсацию за самостоятельно приобретенные средства ухода. На эти цели Москва дополнительно выделяет более трех миллиардов рублей каждый год.

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