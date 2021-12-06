Обнаружена связь между проблемами пищеварения и болезнями мозга

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Проблемы с пищеварением могут привести к атрофии мозга и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришел врач-терапевт из Австралии Хенниг Сартор.

— Неправильное пищеварение — это медленный транзитный запор, в результате которого возникает интоксикация. Состав бактерий в кишечнике имеет связь с нервно-психическими заболеваниями, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, метаболическим синдромом, таким как ожирение или диабет, — цитирует специалиста «Газета.ру».

По его словам, в здоровом кишечнике уровень кислотности микрофлоры должен превышать 7 Ph. Иначе организм начнет вырабатывать цитотоксичные желчные кислоты. По этой причине в головном мозге будет ограничиваться обмен глюкозы, а клетки станут испытывать дефицит энергии, в результате чего когнитивные способности снизятся.

Специалист назвал два важных аспекта в заботе о здоровье — избегать выработку токсинов и вымывать уже накопившиеся. Для первого аспекта он посоветовал избегать перееданий, а для второго — очищать организм, добавив в рацион квашеные овощи и традиционные азиатские блюда.

До этого нутрициолог Анна Дробышева рассказала о полезных свойствах редьки. По ее словам, этот овощ способен благотворно повлиять как на женское, так и на мужское здоровье.