Андрей Бочкарев сообщил о старте строительства развязки около станции метро «Мамыри»
Специалисты начали возведение транспортной развязки возле будущей станции столичного метрополитена «Мамыри». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 6 декабря.
Он отметил, что проект предусматривает строительство многоуровневой развязки для проезда транспортных средств.
— Сейчас на площадке развернуты работы подготовительного периода, обустраивается строительный городок, — заявил заммэра.
Бочкарев добавил, что специалисты планируют завершить возведение объекта за два года и пять месяцев.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что подрядчика определили по итогам конкурса.
— Проектом предусмотрено строительство путепровода съезда с Калужского шоссе к торговому центру «Фуд Сити» протяженностью почти 400 метров, путепровода съезда с Калужского шоссе к станции «Мамыри» длиной более 100 метров, а также трех подпорных стен суммарной протяженностью около 300 метров, — заключил глава ведомства.
До этого Андрей Бочкарев оценил готовность участка Троицкой линии столичного метрополитена от станции «Новаторская» до «Бачуринской» на 44 процента.