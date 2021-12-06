Андрей Бочкарев сообщил о старте строительства развязки около станции метро «Мамыри»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, СНТ Надежда, улица Генерала Корнилова Карта всех событий

Специалисты начали возведение транспортной развязки возле будущей станции столичного метрополитена «Мамыри». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 6 декабря.

Он отметил, что проект предусматривает строительство многоуровневой развязки для проезда транспортных средств.

— Сейчас на площадке развернуты работы подготовительного периода, обустраивается строительный городок, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что специалисты планируют завершить возведение объекта за два года и пять месяцев.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что подрядчика определили по итогам конкурса.

— Проектом предусмотрено строительство путепровода съезда с Калужского шоссе к торговому центру «Фуд Сити» протяженностью почти 400 метров, путепровода съезда с Калужского шоссе к станции «Мамыри» длиной более 100 метров, а также трех подпорных стен суммарной протяженностью около 300 метров, — заключил глава ведомства.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

До этого Андрей Бочкарев оценил готовность участка Троицкой линии столичного метрополитена от станции «Новаторская» до «Бачуринской» на 44 процента.